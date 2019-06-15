«علماء باكستان» يطالب بتحرك دولي لمواجهة الجرائم الحوثية بحق السعودية

2019/06/15 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحرك عاجل لمواجهة الجرائم الحوثية بحق المملكة.

وقال الأشرفي لـ«...

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