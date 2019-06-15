الصين تحقق مع «فيديكس» الأميركية بسبب «هواوي»

2019/06/15 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين، بدء تحقيق مع شركة «فيديكس» الأميركية لفشلها في توصيل طرود لعناوين صحيحة في البلاد، وفقاً لوسائل إعلام رسمية، وذلك بعد أن غيرت مسار بعض الطرود الخاصة بشركة «هواوي».واعتذرت «فيديكس» في وقت سابق هذا الشهر لتغييرها مسار بعض طرود «هواوي» بعدما قالت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة إنها ستراجع علاقاتها بالشركة الأميركية عقب ذلك.

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