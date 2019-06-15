بريطانيا تتهم إيران بالهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان

2019/06/15 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إيران بالمسؤولية عن الهجمات على ناقلتي نفط الخميس، في بحر عمان.

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