البنتاغون يركز على إجماع دولي تجاه إيران

2019/06/15 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، يوم الجمعة، أن الإدارة الأميركية، تركز على بناء إجماع دولي تجاه إيران، عقب هجمات على ناقلات نفط في بحر عمان.

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