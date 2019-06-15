2019/06/15 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت خلية الاعلام الامني يوم الجمعة بتعرض قاعدة بلد الجوية الى قصف بقذائف الهاون.

وقالت الخلية في بيان اليوم، ان ثلاث قذائف هاون سقطت على قاعدة بلد الجوية ادت لنشوب حرائق في الحشائش، تم اخماد النيران دون اي اضرار بشرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض قاعدة جوية عسكرية في العراق للقصف) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض قاعدة جوية عسكرية في العراق للقصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).