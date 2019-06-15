2019/06/15 | 00:05

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كاريكاتير || بصمات سعودية إسرائيلية على ناقلات بحر عمان لاشعال الحرب ضد ايران

الجمعة

14

حزيران

2019 :

11:53 pm

33

كاريكاتير || بصمات سعودية إسرائيلية على ناقلات بحر عمان لاشعال

الحرب ضد ايران

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