وزير الدفاع الأميركي: هجمات إيران المتكررة تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين

2019/06/15 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى الجيش الأميركي استعداده للدفاع عن مصالح واشنطن في العالم.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان في تصريح، إن هجمات إيران المتكررة تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وهجوما على حرية الملاحة الدولية التي من خلالها يتم نقل النفط الى دول العالم.

وأضاف، أن واشنطن لا تسعى للصراع لكنها ستدافع عن قواتها ومصالحها حول العالم وستقوم بحماية التجارة العالمية.

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