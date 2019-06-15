تقرير: نشاط البناء وأعمال البنية التحتية لازال الأقوى في السعودية

2019/06/15 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الآفاق المستقبلية لأعمال البنية التحتية وأعمال البناء في المملكة العربية السعودية الحفاظ على قوتها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة مقارنة بنظيراتها ا...

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