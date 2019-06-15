تركي الفيصل: تركيا وقطر تدعمان مليشيات تكفيرية في ليبيا.. وإيران تهدد السلام

2019/06/15 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الاستخبارات السابق في المملكة العربية السعودية الأمير تركي الفيصل، أن من يهدد الأمن في المنطقة هي إيران، وذلك بتدخلاتها غير المشروعة في دول ع...

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