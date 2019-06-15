2019/06/15 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_ألصفار بين ثلاث معتقلات (الحلقة الثالثة).....في عام 1970 ، ان لم تخني الذاكرة، وجه رئيس مجلس السلم العالمي نقدا لاذعا للحكومة العراقية متهما اياها بالاعتقال التعسفي للمعارضين السياسيين وتعريضهم للاضطهاد في السجون العراقية.وردا على هذا الاتهام اعلن احمد حسن البكر ان اتهام رئيس مجلس السلم لا يستند الى بيانات صحيحة فالعراق الجديد، حسب قوله، لا يحتجز في سجونه الا المتهمين بالجرائم الجنائية وان جميع سجون......

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