سقوط صاروخ كاتيوشا على دار مدني في منطقة الجادرية ببغداد

2019/06/15 | 00:21

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الجمعة (14 حزيران 2019)، سقوط صاروخ كاتيوشا، على دار مدني، في منطقة الجادرية، وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان لها، إن "صاروخ كاتيوشا على سقط دار مدني في منطقة الجادرية"، وسط العاصمة بغداد.

وأضافت، أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية.





وكانت خلية الاعلام الامني قد اعلنت، في وقت سابق من يوم الجمعة، عن سقوط ثلاث قذائف هاون على قاعدة بلد الجوية.

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن سقوط ثلاث قذائف هاون على قاعدة بلد الجوية.

وقالت الخلية في بيان، إن "ثلاث قذائف هاون سقطت على قاعدة بلد الجوية ادت لنشوب حرائق في الحشائش".

وأضافت، أنه "تم اخماد ا

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة (14 حزيران 2019)، بان قذيفتي هاون سقطتا على قرية زراعية جنوب المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قذيفتي هاون سقطتا على قرية ابو خميس (22 كم جنوب بعقوبة)، دون أي إصاب

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الاجرام بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على عصابتين تختصان بتجارة المخدرات، واحباط ترويج أكثر من مليون حبة مخدرة في إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وذكرت مكافحة الاجرام، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نس

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