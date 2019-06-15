2019/06/15 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على مزاعم قتل الصحفي جمال خاشقجي بالمنشار.وقال.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعليقًا على استخدام منشار للتخلص من خاشقجي..



عادل الجبير: لا نعلم صحيفة صدى الالكترونية.

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