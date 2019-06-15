استهداف بيت المختار ستار البريذع ومقتل عقيد في ناحية المعتصم بسامراء

2019/06/15 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- hستدرج داعش الارهابي مساء أمس الخميس دورية للشرطة الاتحادية إلى مكان زرعت فيه عبوة ناسفة، ولدى وصولها إليه جرى تفجير العبوة على آلية لهم، ما أسفر عن إعطابها، وإصابة 4 من عناصر الشرطة، بينهم ضابط برتبة عقيد، وذلك في ناحية “المعتصم”.وأضافت المصادر بأن عملية الاستدراج قامت على تفجير عبوة ناسفة في منزل أحد المختارين ...

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