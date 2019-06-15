2019/06/15 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قناة «سكاي نيوز» أن صاروخ كاتيوشا سقط على أحد الأبنية السكنية في منطقة الجادرية مقابل السفارة الأميركية وسط بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط صاروخ على أحد الأبنية مقابل السفارة الأميركية في بغداد) نشر أولاً على موقع (القبس الكويتية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط صاروخ على أحد الأبنية مقابل السفارة الأميركية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القبس الكويتية).