محكمة فرنسية تؤكد تورط عربسات في قرصنة حقوق

2019/06/15 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة فرنسية اليوم الجمعة بأن شركة توزيع الأقمار الصناعية "عربسات" متورطة في عملية قرصنة مشتركة مع قناة "بي آوت كيو" لقرصنة مواد خاصة بشبكة "بي أن سبورتس".

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