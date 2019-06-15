2019/06/15 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن أهمية معرفة الحقيقة في حادثة خليج عمان وكشف الجهة المسؤولة عن ذلك، لن يتحقق بدون أن تحقق جهة مستقلة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد دعمه للتحقيق في حادثة خليج عمان) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد دعمه للتحقيق في حادثة خليج عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبق).