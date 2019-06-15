آل سويلم يعلن رسميًا عدم ترشحه لرئاسة النصر

2019/06/15 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سعود آل سويلم رسميًا، قبل قليل، عدم ترشحه لرئاسة نادي النصر.وقال آل سويلم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: تعجز كلمات الشكر عن الوفاء...

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