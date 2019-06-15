مسؤولون: زورق إيراني استهدف طائرة مسيرة أمريكية قبيل هجوم خليج عمان

2019/06/15 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمريكي مسؤول، في تصريح لـCNN، أن طائرة أمريكية بدون طيار «درون»، رصدت اقتراب زوارق إيرانية من ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عُمان،...

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