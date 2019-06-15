تظاهرات نسائية في سويسرا للمطالبة بالمساواة في الأجور

2019/06/15 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرت عشرات آلاف النساء، يوم الجمعة، في مدن سويسرية عدة، للدفاع عن حقوقهن، والمطالبة بالمساواة في الأجور.

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