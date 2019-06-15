الذهب يتراجع عن مكاسبه بعد بيانات مبيعات التجزئة في أميركا

2019/06/15 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار الذهب، لتغلق بلا تغير يذكر، يوم الجمعة، بعد أن ساعدت بيانات قوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، في انحسار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد، في الربع الثاني من العام.

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