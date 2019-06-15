2019/06/15 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ نادي الذيد الثقافي الرياضي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 40 برنامجاً متنوعاً، لترسيخ دوره الاجتماعي والثقافي في المجتمع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الذيد يُرسخ دوره الثقافي والاجتماعي بـ40 برنامجاً) نشر أولاً على موقع (الشارقة 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي الذيد يُرسخ دوره الثقافي والاجتماعي بـ40 برنامجاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشارقة 24).