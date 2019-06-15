2019/06/15 | 00:36

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الدباس يجب ان تبقى جريمة سبايكر حاضرة في وجدان وضمير كل انسان

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قال السفير العراقي في برلين الاستاذ ضياء الدباس ان جريمة سبايكر

يجب ان تكون حاضرة في وجدان الامة وضمير الانسانية .

الدباس وفي تصريح على هامش المؤتمر الذي عقد في العاصمة الألمانية

برلين لإدانة المجزرة في ذكراها السنوية الخامسة قال ان هناك إجماع

عراقي على اعتبار جريمة سبايكر هي جريمة ضد الإنسانية وعلى الدول

الأوروبية التعاطي معها وفق هذا التصنيف .

واضاف الدباس ان العراق يبذل الجهود في تدويل هذه الجريمة التي يجب

ان تبقى بحالتها الدولية باعتبارها جريمة إبادة بشرية .

وتشهد العاصمة الالمانية برلين إقامة المؤتمر الدولي

الموسع لادانة مجزرة سبايكر في ذكراها السنوية الخامسة .



المؤتمر

الذي اقيم بدعوة ورعاية الخارجية الألمانية شارك فيه عدد من السفراء

والدبلوماسيين الاوربيين والعرب ونخب اعلامية وسياسية فاعلة ، وشهد

المؤتمر إقامة ورش عمل اعلامية وحقوقية وسياسية للتعريف بهذه

الجريمة النكراء وادانة خطاب الكراهية وفتاوى التكفير المدعومة

اقليمياً.

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