2019/06/15 | 00:36

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الحشد الشعبي يستنكر استهداف قاعدة بلد والجادرية

بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي

بسم الله الرحمن الرحيم

{‏وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ

الْمَاكِرِينَ‏}‏ ‏

تستنكر هيئة الحشد الشعبي وتدين حادثتي استهداف قاعدة بلد الجوية

ومنطقة الجادرية في بغداد بعد منتصف ليلة الجمعة الموافق ٦/١٤ /٢٠١٩

من خلال إطلاق مقذوفات من قبل جهات مشبوهة لا تريد للعراق الخير

والاستقرار.

وفي الوقت الذي تعلن فيه الهيئة بكافة تشكيلاتها رفضها لمثل هذه

الأعمال اللامسئولة، فانها تحذر جميع من تسول لهم أنفسهم محاولة خلط

الأوراق في هذا الظرف الحساس وانها ستكون في طليعة الجهد الحكومي

وتحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة للتصدي لهذه المحاولات

البائسة، وستقوم بواجبها للكشف عن الجهات المسؤولة عن هذه الاعمال

لغرض محاسبتهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

هيئة الحشد الشعبي

بغداد ٢٠١٩/٦/١٤

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