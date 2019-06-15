البنتاغون يعترف بان داعش الارهابي هاجم قواتهم بالنيجر يوم 8 حزيران مستخدما تكتيك العراق ترجمة خولة الموسوي

2019/06/15 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون عسكريون إن القنبلة التي زرعت على جانب الطريق والتي عطلت مركبة أمريكية في النيجر الأسبوع الماضي كانت بدائية ولم تؤذي أحدا ، لكن موقعها – على بعد 70 ميلا تقريبا من داخل البلاد وعلى بعد دقائق من موقع للجيش الأمريكي – كان غير عادي ومثير للقلق.كانت الضربة هي الأحدث في سلسلة من...

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