وزير الشؤون الإسلامية يشكر الأئمة والخطباء على تفاعلهم واستهجانهم لجرائم الحوثي

2019/06/15 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تفاعل الأئمة والخطباء خلال خطب الجمعة في جميع مناطق المم...

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