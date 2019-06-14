الغاء اجتماع بين رئيس وزراء الهند وروحاني

2019/06/15 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألغى رئيس الوزراء الهندي ناريندنا مودي، اجتماعا كان من المقرر ان يعقده مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأكدت صحيفة “تايمز اوف انديا” الهندية، ان الاجتماع الذي كان من المقرر ان يعقد بين مودي وروحاني على هامش اعمال مؤتمر شنغهاي للتعاون قد الغي، في وقت اشارت فيه بعض المصادر، الى ان الالغاء تم لأسباب تتعلق بجدولة المواعيد.ومن الجدير بالذكر، ان الغاء الاجتماع بين رئيس الوزراء الهندي، وروحاني جاء عقب الهجوم على الناقلات النفطية في خليج عمان، وتصاعد وتيرة الصراع والاتهامات بين واشنطن وطهران، على خلفية ذلك الهجوم، فيما كان وزير الخارجية الهندي سوشما سواراج، قد ابلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في وقت سابق، بأن الهند ستعيد النظر بصادراتها من ايران.

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