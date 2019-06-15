صحيفة العراق تنشر صور هناء ادور بمستشفى الشيخ زايد

2019/06/15 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهس الناشطة المعروفة هناء ادور بسيارة، قبل قليل بعد انتهاء التظاهرة في ساحة التحرير ، حيث القت كلمة في ذكرى سقوط الموصل وحالتها الصحية حرجة للغاية وتم نقلها لمستشفى الشيخ زايد في ساحة دار السلام مقابل اتحاد الادباء.وان “حادث الدهس الذي تعرضت له ادى الى اصابتها في الحوض والرأس”.وهناء ادورد: ناشطة حقوق إنسان من...

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