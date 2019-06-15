الحوثيون يواصلون نهج الانتهاكات والتحالف يسقط 5 «درون»

2019/06/15 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فشلت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في تحقيق نجاح لهجمات شنتها ضد موقعين جنوب السعودية أمس، بفضل اعتراض وإسقاط قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية خمس طائرات من دون طيار «درون» كانت تستهدف مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن {الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف هذه الطائرات وإسقاطها}.



وأكد أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي مفتوحان بصورة طبيعية.ويأتي الاستهداف بعد يومين من جريمة ارتكبتها الميليشيات بإطلاق مقذوف على مطار أبها مما أسفر عن إصابة 26 شخصاً بينهم نساء وأطفال.واستنكر الدكتور يوسف الرميح المحلل الأمني السعودي صمت المنظمات الدولية والهيئات والمؤسسات الحقوقية التي تنادي بحقوق الإنسان على الجريمة الحوثية، مشدداً على قدرة بلاده في صد الميليشيات وردعها هي وأسلحتها «الإرهابية العشوائية» التي قال إنها تحصل عليها من النظام الإيراني.





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