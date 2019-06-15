2019/06/15 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرياض قديمًا موضحًا كيف كانت الشوارع.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقطات نادرة..



الملك سلمان عن الرياض قديمًا: ” لم يكن بها شارع مسفلت “ صحيفة صدى الالكترونية.

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