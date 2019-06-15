عبد المهدي يحذر مقتدى الصدر والعامري: صبر السيستاني نفذ

2019/06/15 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عادل عبد المهدي داعميه الرئيسين في تحالفي سائرون والفتح من نفاذ صبر السيستاني جراء تعثر الاصلاحات الحكومية التي وعدوا بها .وقال عبد المهدي في رسالة مزدوجة الى مقتدى الصدر وهادي العامري ان بيان السيستاني ربما هو التحذير الاخير قبل اسقاط حكومة تحالف سائرون الفتح التي يرأسها بحسب مصدر مقرب منه .واضاف في...

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