هيئة الحشد الشعبي تستنكر إستهداف قاعدة بلد ومنطقة الجادرية وتحذر من محاولة خلط الأوراق

2019/06/15 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيئة الحشد الشعبي بيانا استنكرت به إستهداف قاعدة بلد ومنطقة الجادرية.

وحذر ت من محاولة خلط الأوراق في هذا الظرف الحساس.

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