2019/06/15 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wfUzxs13qY4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التميمي: هناك حالات تلاعب كبيرة في عمل بعض المصارف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التميمي: هناك حالات تلاعب كبيرة في عمل بعض المصارف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).