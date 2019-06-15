English | كوردى

شاهد بالفيديو.. التميمي: هناك حالات تلاعب كبيرة في عمل بعض المصارف


شاهد بالفيديو.. التميمي: هناك حالات تلاعب كبيرة في عمل بعض المصارف
2019/06/15 | 01:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: wfUzxs13qY4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التميمي: هناك حالات تلاعب كبيرة في عمل بعض المصارف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التميمي: هناك حالات تلاعب كبيرة في عمل بعض المصارف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).

كامل التفاصيل في: قناة دجلة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا