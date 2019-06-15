2019/06/15 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (رويترز) – خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر، يوم الجمعة، قائلة إن خطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع ومعه مخاطر لعجز الحكومة عن السداد.وخفضت موديز التصنيف إلى «‭B1‬» من «‭Ba3‬» وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى «‭Ba3‬» من «‭Ba2‬» في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («موديز» تخفض التصنيف الائتماني لتركيا إلى «‭B1‬») نشر أولاً على موقع (القبس الكويتية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («موديز» تخفض التصنيف الائتماني لتركيا إلى «‭B1‬») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القبس الكويتية).