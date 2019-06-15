{hp» تطرح مجموعة من الحواسيب الموجهة للأعمال

2019/06/15 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة إتش بي HP عن مجموعة من أجهزة الحاسب المحمولة الموجهة للأعمال، والمصممة لمكتب المستقبل، بما في ذلك أجهزة حاسب محمولة من فئة “EliteBook”، بالإضافة إلى محطات عمل محمولة من Z Book، وشاشة بقياس 32 إنشًا لرجال الأعمال.

وجاء الإعلان كجزء من مشاركتها في فعاليات مؤتمر القمة السنوي الثالث للابتكار في أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا EMEA بمدينة برشلونة الإسبانية.

مكتب المستقبل

وقال آندي رودس Andy Rhodes، الرئيس العالمي للأنظمة الشخصية التجارية في شركة إتش بي، في بيان له: “لتحقيق ثقافة الابتكار، فإنَّ الشركات في كل مكان تركز على مشاركة الموظفين، وتلعب التكنولوجيا التي تعتمدها تلك الشركات دوراً مهماً”.

وأضاف “نحن نساعد الشركات على بناء مكتب المستقبل من خلال تقديم خبرات تقنية فائقة تساعد موظفي اليوم، كما نوفر لأقسام تكنولوجيا المعلومات حلول أمان من الجيل التالي لمواجهة تهديدات الغد

بثقة”.

HP EliteBook 800 G6:

تأتي أجهزة الجيل السادس من سلسلة حواسيب HP EliteBook 830/840/850 G6 المحمولة؛ بثلاثة أحجام للعرض، 13، و 14، و 15.6 إنشاً، والتي توفر الكثير من الجودة، والوظائف، بالمقارنة مع سلسلة: EliteBook 1000 الأكثر تميزًا بنقاط سعر منخفضة.

ويوفر كل حاسب منها معالجات إنتل Core vPro الأسرع، وشاشات أكثر إشراقًا من ذي قبل، بقدرة سطوع تصل إلى ألف شمعة في المتر المربع الواحد، وتحسين الاتصال، بما في ذلك شبكة 4G، وعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة في

اليوم.

ويشتمل حاسب HP EliteBook 830 G6 على دعم لمعيار الشبكة اللاسلكية الجديد Wi-Fi 6، والذي يمكن أن يوفر نقل بيانات أسرع بثلاث مرات مقارنة بالجيل السابق.

HP EliteBook x360 G6:

يشبه أحدث إصدار من حاسب EliteBook x360 سلسلة: EliteBook 800، ويعمل بشكل مشابه، لكنه يأتي بشكل قابل للتحويل مع أربعة أوضاع استخدام، ودعم لقلم الشركة الإلكتروني HP Smart Pen.

وتقول الشركة إن هذا الحاسب يعد أذكى حاسب محمول قابل للتحويل موجهٍ للأعمال في العالم، مع عرض واضح في الهواء الطلق.

محطات العمل

توفر محطات العمل المتنقلة الجديدة من إتش بي HP ZBook 14u G6، و HP ZBook 15u G6، معالجات إنتل من الجيل الثامن عالية الأداء Core vPro، وذاكرة وصول عشوائي تبلغ 32 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية SSD، بسعات تتراوح بين 128 غيغابايت و 2 تيرابايت، وذلك مع شاشات IPS بدقة 4K UHD، وحجم 14 أو 15.6 إنشًا.

وتدعي الشركة أن HP ZBook 14u هو أرفع حاسب محطة عمل محمول في العالم، مع قدرة رسوميات أكبر بنسبة 50 في المئة؛ لمعالجة نماذج CAD الثلاثية الأبعاد، أو معالجة مقاطع الفيديو باستخدام الجيل التالي من بطاقات رسوميات AMD.

HP EliteDisplay E324q:

توفر الشاشة الجديدة بقياس 31.5 إنشًا دقة تصل إلى QHD، مع ثلاثة حواف جانبية صغيرة للغاية، ومدخلات HDMI، و DisplayPort، و USB-C.

حل أمان

بالإضافة إلى الأجهزة، فقد أعلنت إتش بي أيضًا عن حل أمان ضد البرامج الضارة يسمى: HP Sure Sense، والذي يشكل إضافة إلى مجموعة الشركة الشامة من برامج وخدمات الأمان، التي تركز على الأعمال التجارية.

ويسخر الحل الأمني إمكانيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم العميق؛ لتمكين الحماية ضد البرامج الضارة في الوقت الفعلي، حتى لو لم تكن البرامج الضارة قد اكتشفت من قبل، مع الحد الأدنى من التأثير في أداء النظام.

وبحسب الشركة؛ فإنَّ هناك أكثر من 350 ألف نوع جديد من البرامج الضارة، التي يتم اكتشافها يوميًا، ويركز معظمها حول طلب الفدية، ما يفرض وجود جيل جديد من حلول الأمان للدفاع ضد التهديدات السريعة

التطور.

ومن المفترض وصول حل HP Sure Sense بشكل مدمج، مع أجهزة سلسلة: HP EliteBook 800 G6، و HP ZBook 14u، و HP ZBook 15u، على أن يتاح لأجهزة الحاسب الأخرى من شركة إتش بي المخصصة للأعمال

التجارية.

ووفقًا لتصريحات الشركة؛ فإنَّ الحل الجديد يعمل بشكل جيد إلى جانب حلول مكافحة البرامج الضارة الحالية، وتقول إتش بي إنها: تعتزم شحن التشكيلة الجديدة من الأجهزة في الفترة ما بين شهري أيار

وحزيران.

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