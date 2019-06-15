مسؤول أميركي: زعم إيران بأنها حاولت إنقاذ البحارة افتراء

2019/06/15 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول أميركي إن زعم إيران بأنها حاولت انقاذ البحارة في خليج عمان إفتراء، بحسب قناة العربية.وأشار المسؤول إلى أن إيران قطعت أول 11 ثانية من الفيديو لتظهر أنها تنقذ البحارة.

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