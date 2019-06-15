دبلوماسيون: إيران تضاعف سرعة تخصيب اليورانيوم

2019/06/15 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف دبلوماسيون، أن إيران ضاعفت سرعة تخصيب اليورانيوم، لكنها لا تزال بعيدة عن المعدل الأقصى المتاح في إطار الاتفاق الدولي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015، وهو ما يعني أنها لا تزال بعيدة بفارق شهور عن بلوغ سقف الإنتاج.

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