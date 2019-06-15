موديز تخفض تصنيف تركيا الائتماني لدرجة عالية المخاطر

2019/06/15 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة موديز، أنها خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا، إلى درجة عالية المخاطر، يوم الجمعة، موضحة أن خطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع، ومعه مخاطر لعجز الحكومة عن السداد.

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