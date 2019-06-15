سعودي ينقذ كويتية

2019/06/15 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قصة أشبه بالخيال، بطلها سعودي، أقدم مواطن على المساعدة في إنقاذ امرأة كويتية "معنفة"، بعد أن حبسها زوجها في عش الزوجية، وأذاقها كل ألوان الإهانة وا...

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