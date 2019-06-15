مشروع الـ 500 مليون يفشل في سد عطش 4 قرى بأبوعريش.. والسكان يتهمون التخبط

2019/06/15 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم سكان عدد من القرى الواقعة شمال شرق محافظة أبوعريش بمنطقة جازان إدارة المياه بالتخبط في أحد المشاريع ما تسبب في حرمانهم من المياه المحلاة المضخة م...

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