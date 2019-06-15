2019/06/15 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – متابعة المشرق:

أعلنتْ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، عن مساعيها لتمويل 33 ألف وحدة سكنية في بغداد والمحافظات لتكون نواة لتوسعة السكن الحضاري للمرحلة المقبلة.



وذكر وزير الاعمار بنكين ريكاني ان “جميع معالجات ازمة السكن خلال المدة الماضية، لم تكن كافية، اضافة الى عدم وجود مشاريع تواكب تطور السكان لاسباب عدة”.



واضاف، ان “الاسباب تتضمن، تعقيد نظام الاراضي في البلاد، وعدم التخطيط السليم بشكل يتناسب مع النمو السكاني، علاوة على وجود مشكلة في هيكلة قانون الوزارة لعام 2012 الضعيف كونه لا يلبي احتياجاتها ولا يعطيها الدور المناسب ليمكنها من التخطيط، اضافة الى عدم التعاون بين الوزارات والمحافظات بشكل ادى الى تفاقم ازمة السكن، وكذلك توزيع اراض بدون توفير الخدمات لها”.



واكد ريكاني ان “جهد الوزارة ينصب حاليا على توفير وتهيئة مساحات من الاراضي تكون قريبة من المدن الحالية بتخطيط حضاري سليم لمدن جديدة وفق نمط بناء محدد ونماذج معينة تراعى فيها الجوانب الحضارية والهوية العراقية وتنفيذ هذه المدن باستخدام المواد الحديثة للبناء التي تتميز بكلف اقل وسرعة في الانجاز، فضلا عن كونها تتطلب استخدام طاقة اقل وزيادة في العزل من خلال تجاوز اساليب البناء التقليدية بالاستفادة من هذه التقنيات مستقبلا”.



واشار الى ان “العام الحالي، سيشهد اعادة الحياة لعدد من مشاريع المجمعات السكنية المتوقفة واحالة الباقي للاستثمار، الى جانب السعي لتمويل 33 الف وحدة سكنية في اماكن متفرقة لتكون النواة للتوسعة للمدن الجديدة، منوها بأن مجلس الوزراء اقر القانون الذي تقدمت به الوزارة والخاص بالاستملاك العيني للأراضي الزراعية الواقعة ضمن التصميم الاساس”.



مشيرا الى مشكلة عدم وجود نظام مصرفي لدعم المواطن، بل ان صندوق الاسكان البالغ رأسماله تريليون دينار لم يصرف منها سوى 100 مليار والتي لم تغط جميع حاجات المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار: مساعٍ لتشييد 33 ألف وحدة سكنية بأسلوب البناء الحديث) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعمار: مساعٍ لتشييد 33 ألف وحدة سكنية بأسلوب البناء الحديث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المشرق).