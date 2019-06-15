بالصور.. رحلة أوبرالية إيطالية في الرياض 

2019/06/15 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت وزارة الثقافة، مساء أمس، حفلاً موسيقياً لأوبرا "لا سكالا" الإيطالية في مركز الملك فهد الثقافي بالري

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