2019/06/15 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (كونا) – أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، يوم الجمعة، عن سقوط قذيفة هاون على حي سكني يضم عددا من كبار المسؤولين العراقيين.وذكرت الخلية في بيان أن القذيفة سقطت على منطقة «الجادرية» الراقية وسط بغداد وأصابت منزلا دون وقوع خسائر.وتضم منطقة «الجادرية» القريبة من المنطقة الخضراء ببغداد منازل عدد من كبار المسؤولين العراقيين من …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط قذيفة هاون على أحد الأبنية مقابل سفارة أميركا في بغداد) نشر أولاً على موقع (القبس الكويتية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط قذيفة هاون على أحد الأبنية مقابل سفارة أميركا في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القبس الكويتية).