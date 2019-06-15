الصحة تصدر توضيحا بشان صحة هناء ادور بعد تعرضها للدهس في بغداد

2019/06/15 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الصحة، الجمعة، بيانا بشأن صحة الناشطة هناء ادورد التي تعرضت الى حادث دهس اليوم في بغداد.

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