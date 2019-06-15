الاعلام الامني: سقوط ثلاث قذائف هاون على قاعدة بلد

2019/06/15 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، سقوط ثلاث قذائف هاون على قاعدة بلد الجوية.

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