2019/06/15 | 01:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، سقوط صاروخ على منزل مدني في منطقة الجادرية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط صاروخ في منطقة الجادرية وسط بغداد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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