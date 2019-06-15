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سقوط صاروخ في منطقة الجادرية وسط بغداد


سقوط صاروخ في منطقة الجادرية وسط بغداد
2019/06/15 | 01:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، سقوط صاروخ على منزل مدني في منطقة الجادرية.

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