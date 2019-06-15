مسؤول أميركي للعربية:إيران تلاعبت بفيديو القارب العسكري

2019/06/15 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول أميركي رفيع في تصريحات للعربية أن كل الخيارات مطروحة بعد الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان صباح الخميس.وقال السبت إن إيران قطعت أول 11 ثانية من بداية الفيديو الذي التقطه الجيش الأميركي

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