موديز تخفض التصنيف الائتماني لتركيا إلى درجة عالية المخاطر

2019/06/15 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفَّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر، مؤكدة أنَّ أزمةً في ميزان المدفوعات التركي تعرِّضه لخطر يواصل الارتفاع مع ...

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