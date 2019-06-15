2019/06/15 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح الدفاع المدني في محافظة سميراء بمنطقة حائل، أمس الجمعة، في إنقاذ ناقة.وكانت الناقة.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة..



الدفاع المدني ينقذ ناقة سقطت بخزان للصرف الصحي صحيفة صدى الالكترونية.

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