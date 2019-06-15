رئيس مركز الشديدة بالخرج في ذمة الله

2019/06/15 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فُجع الزميل علي العرجاني رئيس تحرير صحيفة نزاهة الإلكترونية بوفاة عمه الشيخ ظافر بن جربوع العرجاني رئيس مركز الشديدة بالخرج، واستقبل العزاء بمنزله الك...

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