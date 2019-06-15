أفنان القاسم - مِصر خصري!

2019/06/15 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم أكلتْ بهيةُ الذئبَ مِنْ خصرِهَافخرجَ مِنْ فمِهَامعتقَلْشربتْ بهيةُ النيلَ مِنْ ثديِهَافَتَفَجَّرَ مِنْ عينِهَاطاغيةْأدخلتْ بهيةُ الهرمَ مِنْ سُرَّتِهَافَوَلَجَ مِنْ ظهرِهَاأبو الهَوْلْأطلقتْ بهيةُ البحرَ الأحمرَ مِنْ ساقِهَافطفا مِنْ فخذِهَاموسىأقفلتْ بهيةُ على القاهرةِ مِنْ صدرِهَاففتحَ رأسَهَاعَمْرو بنُ العاص......

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